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مديرية أمن تاجوراء تصدر تنويهًا هامًا للمواطنين

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نوهت مديرية أمن تاجوراء، الثلاثاء المواطنين بأنه تم نقل أجراءات الفحص الفني ودمغة التجول من قسم المرور إلى قسم التراخيص بالضواحي .

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