مديرية أمن تاجوراء تصدر تنويهًا هامًا للمواطنين

نوهت مديرية أمن تاجوراء، الثلاثاء المواطنين بأنه تم نقل أجراءات الفحص الفني ودمغة التجول من قسم المرور إلى قسم التراخيص بالضواحي .
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