عقب هروبه لاوباري.. القبض على مطلوب بواقعة قـتـل في سبها

تمكن أعضاء مركز شرطة سكرة بمديرية أمن سبها من القبض على المدعو / م م ج مواليد 1996 ليبي الجنسية مقيم سبها المهدية.

وبحسب مديرية الأمن، يأتي القبض عقب أن قام بقتل المجني عليه ي ح ع ليبي الجنسية بالطعن بالسكين مما ادي لوفاته .

ووفقًا لمديرية الأمن، حصلت الواقعة بمنطقه المهدية مقابل السوق المحلي ولاذ بالفرار لمدينة اوباري.

وبالتعاون مع السريه الأولي باللواء 128معزز تم القاء القبض عليه في مدينة اوباري وقام أعضاء مركز شرطة سكره بإحضار لمدينه سبها لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالته للنيابة العامة.