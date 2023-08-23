مداهمة وكـر لبيع الممنوعات والقاء القبض على 12 شخصًا في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، الثلاثاء عن مداهمة وكـر لبيع المخدرات بمنطقة المهدية والقاء القبض على 12 شخصًا من العمالة الوافدة .

وبعد ورود معلومة الي أعضاء وحدة التحري والقبض بقوة دعم المديرية بشأن وجود وكر لبيع المخدرات بمنطقة المهدية، عليه تم فتح محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي امرت بمداهمة المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وبالتعاون مع الكتيبة 11 باللواء طارق بن زياد تمت مداهمة الوكر وعثر بداخله علي 12 شخص من العمالة الوافدة من جنسيات افريقية، كما عثر علي كمية يشتبها بأنها مخدر حشيش وعدد 4 قنينات كبيرة سعة 10 لتر وما يقارب 28 قنينة صغيرة سعة ربع لتر بها مادة يشتبها بأنها خمر محلي الصنع.

تم تحريز جميع المضبوطات اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة.