نشوب حريق بموقع لبيع الخردة في بنغازي

انتشرت الدوريات التابعة لمديرية أمن بنغازي بمكان نشوب حريق بموقع لبيع الخردة خاص بأحد المواطنين بمنطقة القوارش.

وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل السيد مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بسرعة إنتقال الدوريات التابعة لأقسام ومراكز الشرطة بالمديرية إلى مكان نشوب الحريق بمنطقة القوارشة بموقع لبيع الخردة خاص بأحد المواطنين لمنع الإقتراب من أماكن إشتعال النيران وحماية المواطنين وتسهيل مهام مركبات الدفاع المدني (المطافي) .

وبإشراف مباشر من السيد رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لواء سالم الهدار والأضرار مادية بموقع الخردة ولا إصابات بشرية تُذكر .