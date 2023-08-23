تفاصيل مثيرة بالقبض على شخص تنكر بزي نسائي وقام بالسطو في بنغازي

تمكن “مركز شرطة العروبة” بمديرية أمن بنغازي، الثلاثاء من ضبط شخص متنكر في زي نسائي (خمار) قام بالسطو على صيدلية بمنطقة شبنة وسرقة مبلغ مالي والهاتف الخاص بالخدمات المصرفية.

وعقب ورود أشارة لاسلكية من دورية تابعة لقسم المرور والتراخيص لغرفة العمليات الرئيسية الأمنية بالمديرية مفادها خروج شخص من صيدلية امواج الشفاء بمنطقة شبنة مسرعاً ويرتدي ملابس نسائية وقام بنزع الخمار من على وجهه عند ركوبه لمركبته الآلية .

وعلى الفور تم أخطار مركز شرطة العروبة بالإنتقال من قبل الغرفة وأصدر السيد رئيس المركز مقدم جاد الله ماضي تعليماته بسرعة انتقالهم وضبط الشخص المطلوب وبالفعل تمت ملاحقته .

وتمكن أعضاء التحريات وبالتعاون مع أعضاء الدورية التابعة لقسم المرور من ضبط الشخص المطلوب والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.م.ح من مواليد 1984 ليبي الجنسية وبسؤاله عن سبب إرتدائه للملابس النسائية قال انه يرتديها لغرض التسول وبتفتيش إحدى الهواتف المحمولة التي عُثر،عليه بحوزته وُجدت منشورات ومعاملات مصرفية خاصة بالصيدلية (موبي كاش)(ادفع لي) .

وبالضغط عليه إعترف بأنه كان يقوم بعملية سطو على صيدلية امواج الشفاء بمنطقة شبنة بواسطة سلاح أبيض وهدد الفتاة التي تعمل بالصيدلية وحضر مالك الصيدلية وبرفقته الفتاة التي تعمل بالصيدلية وأفادت في اقوالها بأن الشخص الذي تم ضبطه قام بالدخول إلى الصيدلية ويرتدي ملابس نسائية وقام بإطفاء جميع مفاتيح الكهرباء وأشهر في وجهها سلاح أبيض وقام بأخذ هاتفها المحمول والهاتف الخاص بالصيدلية وومبلغ مالي وقدره 985 دينار ولاذ بالفرار .

وتم إحالته إلى النيابة العامة.