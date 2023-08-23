القاء القبض على متهم بالسرقة وانتحال صفة رجل أمن في بنغازي

تمكن “مركز شرطة سيدي خليفة” بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص قام بإنتحال صفة رجل أمن وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من محل لبيع زيوت السيارات بمنطقة سيدي خليفة.

وفي اطار الخطة المعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وأثناء تجوال أعضاء التحريات داخل الإختصاص إستغاث بهم أحد العمال بمحل لبيع زيوت السيارات قائلاً بأن أحد الأشخاص أخبره بأنه رجل أمن وطلب منه الابتعاد عن المكان الذي توضع فيه النقود (الكاسة)لتفتيشها فقام بأخذ مبلغ 650 دينار بالإضافة إلى هاتف محمول ولاذ بالفرار على متن مركبة آلية نوع مرسيدس .

وعلى الفور تم انطلاق أعضاء التحريات وأخطار دوريات المركز لقطع الطريق عليه وبالفعل تم مشاهدته من قبل أعضاء التحريات على متن المركبة سالفة الذكر وتمكنوا من ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.م.أ من مواليد 2004 وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة موقوفاً بتهمة السرقة وانتحال صفة رجل أمن .