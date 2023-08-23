المقري: تركيا تستعمل الطيران لحماية قاعدة الخمس المحتلة

قال عبد الله ميلاد المقري، الكاتب والمحلل السياسي، إن “تركيا تستعمل الطيران في حماية قاعدة الخمس المحتلة”

وأضاف «المقري»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “الاستعمار البريطاني والفرنسي وحتى التركي في هيمنته على الوطن العربي، كان يستعمل المشايخ واللصوص والمنحرفين اجتماعيا وأخلاقيا وأبناء البغاء”.

وأردف؛ “اليوم تعيد تركيا نفس الدور وبأسلوب جديد، وتحمل الصورة المرفقة كيف أن طائراتها الحربية تحمي قاعدة الخمس من الجو، وميليشيات جهوية تحمي القاعدة وتحمي العساكر الترك أسوار القاعدة ويتبرع الجنود الأتراك برمي عبوات اللبن الرائب التركي (الايران) من خلف السور”.

وختم موضحًا أنه “تأتي هذه الاحتياطات من قبل قوات الاحتلال التركي بعد مواجهة وتصدي أهلنا في الخمس لوجود هذه القاعدة الاستعمارية”.