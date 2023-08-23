تراجع السحب الممطرة تدريجياً مساء اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية على ليبيا هذا اليوم وخلال اليومين القادمين، أن تبقى بقايا سحب ممطرة على بعض مناطق الشمال الغربي وتنقشع تدريجياً بداية من مساء اليوم.

ومن المتوقع في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة أن تسقط أمطار متفرقة من حين إلى أخر هذا اليوم قد تصحبها سحب رعدية وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً بداية من مساء اليوم مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعضالمناطق الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجاتالحرارة القصوى مابين (28–34)مْ.

وفي الخليج– سهل بنغازي حتى أمساعد تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر، والرياح شماليةغربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق مابين (31-36)مْ تصل إلى (40)مْعلى اجدابيا.

وتكون حالة السماء في الجفرة– سبها–غـات –غدامس– الحمادة قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ويوم الغد على الحمادة والجفرة مع احتمالبسيط لسقوط أمطار متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوىتتراوح مابين (36-41)مْ.

أما في الواحات – السرير– تازربو– الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على جالو والجغبوب، والرياح جنوبية شرقية إلىشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (40-43)مْ.