سحب ممطرة ورعدية.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء 23 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 23 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، بقايا سحب ممطرة على بعض مناطق الشمال الغربي هذا اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتنقشع تدريجياً من مساء اليوم، ومن المتوقع ظهور ضباب صباح الغد على بعض المناطق الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس.

تتكاثر السحب مساء اليوم ويوم الغد على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على المناطق الشرقية وتتراجع تدريجياً من يوم الغد على الشمال الشرقي مع تكاثر للسحب على الجبل الأخضر, وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي يومي السبت والأحد على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر هذا اليوم قد تصحبها سحب رعدية وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً بداية من مساء اليوم مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28–34)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-36)مْ تصل إلى (40)مْ على اجدابيا.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ويوم الغد على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على جالو والجغبوب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.