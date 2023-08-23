السيدة اليعقوبي: بداية خريف سيئة على الدبيبات

أكدت عضو مجلس النواب عن بلدية غريان، السيدة اليعقوبي، أنه “ما أن أعلن باتيلي عن ضرورة وجود حكومة موحدة حتى بدأت أقلام مؤيدي الوضع الهش بالقول بأنها حكومة موحدة بين الشرق والغرب وليست حكومة جديدة، حتى لا ينفضوا من حولهم الزبانية”.

وقالت اليعقوبي، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»: إن “العودة إلى المعنى إلى الفكرة إلى المبدأ هو ما ينقذنا من الضّلال حين تعمّ الفوضى وتحجب الحقيقة”.

وأردفت؛ “فالحقيقة هنا دائما ملتبسة هكذا يريدونها كي يتمّ التّلاعب بالعقول التي تظلّ تخبط وتمارس غوغاءها”.

وأشارت إلى أن “الحقيقة لا تقال علنا بل يتمّ التّلميح إليها وفي التّلميح إثارة لغموض كثير مقصود ولردود فعل انفعالية ولمتاهات يقصدون إدخال الناس إليها قصدا”.

وختمت موضحة؛ “انتهت اللعبة، بداية جديدة، حكومة جديدة، والمثل السوري يقول (اللي يجرّب المجرّب.. يبقى عقلو مخرّب)، بداية خريف سيئة على الدبيبات”.