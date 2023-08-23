“وال”| وفد شباب وأعيان المنطقة الغربية في زيارة لمقر البرلمان في بنغازي

بنغازي 23 أغسطس 2023 (وال)- أجرى وفد من شباب وأعيان المنطقة الغربية أمس الثلاثاء، زيارة لمقر البرلمان في بنغازي.

وكان في استقبال الوفد الذي يُمثل عددٍ كبيرٍ من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة بلغ عددهم 1700 شاب، بالإضافة لأعيان ومشايخ المدن الغربية، النائب عائشة الطبلقي، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين، وموظفي ديوان مجلس النواب.

وفي كلمته؛ رحّب نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين، بالوفد وحيا ضيوف البرلمان من مشايخ وشباب المنطقة الغربية، مؤكدًا على وحدة وترابط ليبيا من شرقها وغربها وجنوبها.

وقال بالروين: “زيارة الوفد هي لدعم البرلمان كسلطة شرعية للبلاد، يُمثل وحدة الأراضي الليبية وهؤلاء الشباب يُمثلون فئة عريضة، ونحن هنا نرحب بهم لنثبت بالقول والفعل إن الشعب الليبي واحد وليبيا غير قابلة للانقسام”.

من جهته، قال عضو بمجلس قبائل الخمس الشيخ مفتاح قريرة عمار – لمراسل “وال” – “نحن أهل وأصهار وقمنا بزيارة مقر القيادة العامة، ورئيس مجلس النواب بمقر إقامته في القبة، واليوم نحن في مقر مجلس النواب، للتعبير عن أن ليبيا وطن واحد يجمعنا جميعًا”.

في المقابل، قال رئيس الوفد الشيخ لمحمد بوبكر الصيد: “الزيارة لشرق ليبيا تعني لي الكثير، والهدف منها لم الشمل ورأب الصدع والابتعاد عن الفتنة، وكلنا أخوة في ليبيا، والوفد جله من طلبة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، وبعض وجهاء ومشايخ المدن الغربية من الزاوية إلى رأس جدير، وأيضًا من القواليش والخمس ومن الجبل”.

بدورها، قال النائب عائشة الطبلقي: “الزيارة تمت بالتنسيق مع أعضاء البرلمان من الدائرة 13، والوفد تكون من 1700 شاب، مع عددٍ من حكماء ووجهاء المنطقة الغربية، ونعتبر أن شباب اليوم هم برلمان الغد، وزيارتهم للبرلمان ستكون حافزًا لهم لحمل المسؤولية، وهم الفئة التي نعتمد عليها في بناء الدولة وإعادة الاستقرار والأمن والسلام”. (وال – بنغازي)

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