نائب وزير الدفاع الروسي يحط في بنغازي بدعوة من حفتر

أكدت وزارة الدفاع الروسية وصول وفد من الوزارة يترأسه نائب الوزير العقيد ركن “يونس-بيك يفيكروف” إلى ليبيا بدعوة من خليفة حفتر.

وأوضحت الوزارة أن هذه الزيارة هي الأولى للوفد العسكري الروسي، والتي تم الإعداد لها خلال المفاوضات الروسية-الليبية في إطار مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي والمنتدى العسكري التقني للجيش قبل أسبوع تقريبا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه من المقرر خلال الزيارة مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى ملفات العمل المشترك الأخرى، حسب نص البيان الصادر عن الوزارة.

وفي يناير 2017 زار خليفة حفتر البارجة “أدميرال كوزنيتسوف” الحربية الروسية، وذلك بعد مرورها من البحر المتوسط قبالة سواحل طبرق.

وبينما كان حفتر على متن الطائرة العائدة من مهمة حربية في سوريا، أجرى اتصالا بالفيديو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما قالت وكالة الأنباء الروسية “ريا” نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن حفتر وشويغو “ناقشا قضايا عاجلة في الحرب ضد جماعات الإرهاب الدولي في الشرق الأوسط”.

وفي 13 يناير 2020 زار حفتر موسكو بغرض توقيع اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني حول وقف إطلاق النار الحاصل حينها في معركة العدوان على طرابلس، قبل أن يغادر دون حدوث ذلك.

وفي فبراير من العام نفسه، زار حفتر موسكو مجددا، دون أطراف أخرى، ليلتقي بوزير الدفاع “شويغو”.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، أكد الطرفان ضرورة تنفيذ قرارات مؤتمر برلين وتسوية الأزمة في ليبيا والمحافظة على استقلالها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية + BBC

