الحكومة الليبية المكلفة تمنع رحلة لوفد “الوحدة” إلى الكفرة: للظهور الإعلامي!

نفت وزارة الطيران المدني في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عدم منح إذن هبوط لطائرة متجهة إلى مطار الكفرة، محملة بمعدات وتجهيزات خاصة بالمطار.

وقالت الوزارة، في بيان أمس الثلاثاء، إن هذه المعلومات المضللة مصدرها حكومة الوحدة الوطنية، مضيفة أنها “لطالما حرصت على مخاطبة شركات الطيران من أجل زيادة عدد الرحلات الداخلية في كل المناطق؛ لتخفيف العبء على سكان هذه المناطق المتباعدة عن المدن الرئيسية الكبيرة”.

وأضافت الوزارة أنه مع قرب انتهاء أعمال الصيانة في مهبط مطار الكفرة، بعد تكليف حماد بصيانته بشكل عاجل، تفاجأت بمحاولة الحكومة منتهية الولاية القفز على إنجازات الحكومة (المكلفة من مجلس النواب)، وترتيب رحلة إلى مطار الكفرة من أجل الظهور الإعلامي فقط.

واستطردت: “بعد تأكدنا أن من هم على متن الرحلة المذكورة عبارة عن طاقم إعلامي تابع للحكومة منتهية الولاية، وعلى الرغم من معاناة منطقة الكفرة ومطارها منذ سنوات من الإهمال وعدم التفاتهم له رغم مناشدات سكان المنطقة المتكررة لهم”.

وقالت إنها ستعمل على تسهيل جميع العراقيل أمام استئناف عودة الرحلات الداخلية إلى المطار بعد إتمام عملية صيانته وجهوزيته لاستقبال الشركات الراغبة في خدمة أهالي الجنوب الشرقي والجنوب، “فقط لا للاستثمار السياسي فيهم واستغلال معاناتهم”.

Trending وزارة الداخلية الليبية: رحلنا 486 مهاجراً لبلدانهم طوعياً وسنرحل 332 آخرين قريباً

وأمس، أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، فشل زيارة رئيس المصلحة ومدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية لمطار الكفرة، بسبب رفض حكومة المنطقة الشرقية استقبال الطائرة.

وقالت المصلحة، في بيان، إن الطائرة التي كان من المقرر إقلاعها اليوم من مطار معيتيقة متوجهة إلى مطار الكفرة، تحمل على متنها رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومساعده محمد فساطوي، ومدير عام شركة الخطوط الجوية الأفريقية مصباح فضل، وعدداَ كبيراً من مديري الإدارات والمهندسين والفنيين من مصلحة المطارات، ومصلحة الطيران المدني، والمركز الوطني للإرصاد الجوية، وشركة الخطوط الأفريقية.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من الزيارة هو إعلان افتتاح خط جوي بين مطار الكفرة ومطار معيتيقة من قبل شركة الخطوط الجوية الأفريقية، والتعرف على احتياجات المطار من مشاريع هندسية ومعدات وتجهيزات فنية وتزويده بقطع الغيار اللازمة لتشغيله والتي كان جزء منها محملًا على متن الطائرة ليجري تسليمه لإدارة مطار الكفرة.