منظمة تابعة للجامعة العربية تطلب من حمّاد رعاية تدريب أطباء ليبيين

طالبت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدولة العربية، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، رعاية تدريب أطباء ليبيين في دولة الإمارات.

وجاء في نص الخطاب، الذي حمل توقيع المنسق العام للمنظمة، رانيا عبد الرازق، أن المنظمة ” تهدي، أطيب تحياتها إلى رئاسة وزراء الحكومة الليبية”.

وتابع الخطاب أنه “في إطار سعي المنظمة لدعم التنمية الإادارية على مستوى الدول العربية، وذلك من خلال الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية في الحكومات العربية على كافة المستويات الإدارية”.

وأردف الخطاب، أنه “في هذا الإطار تم تقديم عرض إلى وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتدريب عدد من الأطباء، من دولة ليبيا في تخصصات طبية متعددة منها ( نساء وولادة، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، جراحة، باطنة، عظام، عيون، تخدير، أشعة، مختبرات، علاج طبيعي، تجميل، أسنان، صيدلة، تغذية ، مخ وأعصاب)”.

وأكمل الخطاب؛ “على أن يكون التدريب في إمارة دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 15 سبتمبر 2023”.

وختم الخطاب؛ “وعليه نتطلع إلى رعاية دولتكم لهذا التدريب بغرض تطوير مهارات الكوادر في كافة التخصصات الطبية المتعددة بدولة ليبيا، وعند موافقة دولتكم على هذه الرعاية سيتم إرسال الخطة التفصيلية لهذه البرامج”.