بالصور| مراسم تسليم موقع تنفيذ مشروع طريق غات أوباري للشركة المنفذة

ليبيا – تم توقيقع مراسم تسليم موقع تنفيذ مشروع طريق غات أوباري، لائتلاف الشركات المصرية المتعاقد معها على تنفيذ المشروع ضمن خطة عودة الحياة المعلن عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال.

وجرى ذلك أمس الثلاثاء وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء”رمضان ابوجناح” وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له.

وحضر مراسم تسليم الموقع عدد من الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بالمنطقة، على أن تبدأ الشركة تنفيذ الطريق الحيوي والمهم لكافة سكان المنطقة والذي سيساعد على وصول الخدمات لكافة المواطنين بالمنطقة.