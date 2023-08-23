مباحثات تونسية أمريكية لدعم الحل السياسي في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، نبيل عمّار، ضرورة أن يكون حل الأزمة الليبية بتوافق وملكية وقيادة ليبية، برعاية أممية.

وحسب بيان وزارة الخارجية التونسية، جاء ذلك خلال استقبال نبيل عمّار، أمس الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة بتونس جوي هود، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند.

وثمن الدبلوماسيان الأمريكيان الدور الإيجابي لتونس لدفع المسار السياسي في ليبيا، واحتضانها عديد اللقاءات بين الأشقاء الليبيين، مساهمةً منها في تشجيع ودعم الحوار بين مختلف الأطراف.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتنويعها لتشمل ميادين ومجالات جديدة، إضافة إلى تنسيق مواقف البلدين فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.