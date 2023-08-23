أبوجناح يؤكد حل مشكلة الإمدادات الطبية خلال أشهر

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، أن مشروع العطاء العام الخاص بقطاع الصحة قد دخل حيّز التنفيذ.

وقال أبوجناح، في تصريح صحفي نقلته عنه منصة حكومتنا، إن المشروع متوقف منذ عام 2009، وأن تنفيذه تحقيق للأمن الدوائي، واستئنافه الآن هو نتاج عمل مجموعة من الوطنيين.

وعن توفير الأدوية، أكد أبو جناح، أن الأدوية التخصصية ستصل إلى ليبيا خلال شهرين، وقد باشرت الشركات المصنعة المتعاقد معها تصنيع الدواء لصالح الدولة الليبية.

وبين أن 90 حاوية من الأدوية العامة والمشغلات والمستلزمات ستصل تباعًا لجهاز الإمداد الطبي، واعدا بأن مشكلة الإمدادات الطبية ستُحل خلال أشهر.