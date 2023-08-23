حكومة الوحدة تتعهد بحل مشكلة الإمدادات الطبية في ليبيا خلال أشهر

وعد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح بحل مشكلة الإمدادات الطبية في ليبيا، خلال أشهر.

وقال أبوجناح، إن الأدوية التخصصية ستصل ليبيا خلال شهرين، بعدما باشرت الشركات المصنعة المتعاقد معها تصنيع الدواء لصالح ليبيا.

وبحسب تصريحات صحفية، نقلتها صفحة حكومتنا على موقع فيسبوك، أمس الثلاثاء، أضاف أن 90 حاوية من الأدوية العامة والمشغلات والمستلزمات ستصل تباعاً لجهاز الإمداد الطبي.

وأكد دخول مشروع العطاء العام حيز التنفيذ بعد توقفه منذ العام 2009، مشيرا إلى أن تنفيذه يضمن الأمن الدوائي، واستئنافه الآن هو نتاج عمل مجموعة من الوطنيين.

وأضاف وزير الصحة المكلف أنه أحال منذ أسبوع 16 معاملة تخص العطاء العام إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأمس، قال نائب رئيس حكومة الوحدة، إن مجموعة جديدة من الأطباء البنغاليين ستصل إلى البلاد يومي 28 و29 أغسطس الجاري، لسد العجز في المرافق الصحية النائية، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من بنغلاديش نجحت في جلب 53 عنصرا حتى الآن.

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وأشار أبوجناح إلى أن بنغلاديش هي الدولة الوحيدة التي وافقت على مشروع الاستجلاب بما يتناسب مع المعايير التي حددتها الوزارة ومنها المرتبات، لافتاً إلى أن ملف الاستجلاب طُرح لسد العجز القائم في المرافق الصحية بالجنوب خلال اجتماع مجلس الوزراء.