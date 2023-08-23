تكالة يبحث أوضاع الرياضة الليبية

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكاله، أمس الثلاثاء، رفقة النائب الثاني، عمر العبيدي، وزير الرياضة بحكومة الدبيبة، عبدالشفيع بوزلاعة الجويفي.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في منشورعلى فيسبوك،أن الاجتماع بحث أوضاع وزارة الرياضة، وأهم الصعوبات التي تواجهها، والعمل على معالجتها؛ بما يسهم في الرفع من كفاءة الرياضة الليبية، ويساعدها على المنافسة محليا ودوليا.

وأكد تكالة دعم المجلس واهتمامه ببرامج الوزارة والوقوف معها ومشاركتها في دعمها للشباب بشكل عام.