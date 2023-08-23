الصريط: ملف القوى الخارجية المتواجدة في ليبيا معقد ويحتاج لتوحيد المؤسسة العسكرية

ليبيا – قال الصحفي محمد الصريط إن الخطة التي أعلنتها قوات الجيش تتضمن إخلاء الجنوب أو الشريط الحدودي وهذه الخطوة تصب قي هذا المجرى الميداني بشكل دقيق، لكن ملف القوى الخارجية المتواجدة في ليبيا بصفة عامة هو ملف معقد يحتاج لتوحيد المؤسسة العسكرية بشكل صحيح.

الصريط وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ أكد أنه لا يمكن اتخاذ خطوة الحرب مع قوة موجودة دون تنسيق من أعلى المستويات ما بين الشرق والغرب في دولة كليبيا مترامية الأطراف، ومسألة قتال هؤلاء المرتزقة هي بالدرجة الأولى استحقاق داخلي مهم واستراتيجي أكثر من كونه حربا بالوكالة كون الأرض ليبية والجغرافيا هنا هي التي تحكم”، وفق تعبيره.

وتابع الصريط حديثه:” وبهذه الخطوة سيحقق الجيش مكاسب سياسية على الصعيد الداخلي والخارجي، فداخليا يمكن استثماره والتسويق له على أنه إنجاز كبير للجيش، وخارجيا يفهم الغرب وغيره من الدول الإقليمية أهمية الجيش في ليبيا لبسط الأمن والحد من تنامي تلك المجموعات المسلحة”.