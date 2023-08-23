ليبيا.. تحسن تدريجي في أحوال الطقس والحرارة تصل لـ 43 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تراجع الأجواء الممطرة تدريجياً على بعض مناطق الشمال الغربي من مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، تراوح درجات الحرارة بين 31 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

وتشهد منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر اليوم قد تصحبها سحب رعدية وتنقشع السحب الممطرة تدريجيا بداية من مساء اليوم مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و34 درجة مئوية.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب وتتكاثر غدا على الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 31 و36 درجة مئوية تصل إلى 40 درجة مئوية على أجدابيا.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم وغدا على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و41 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على جالو والجغبوب والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و43 درجة مئوية.