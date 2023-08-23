وزارة الطيران المدني الليبية تنفي منع هبوط طائرة متجهة إلى مطار الكفرة

الوطن|متابعات

أصدرت وزارة الطيران المدني في الحكومة الليبية، بياناً نفت فيه عدم منح إذن هبوط لطائرة متجهة إلى مطار الكفرة، محملة بمعدات وتجهيزات خاصة بالمطار، موضحة أن هذه المعلومات المضللة مصدرها الحكومة منتهية الولاية.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على مخاطبة شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الداخلية، لتخفيف العبء على سكان المناطق المتباعدة عن المدن الرئيسية الكبيرة.

وأضافت الوزارة أنها تفاجأت بمحاولة الحكومة منتهية الولاية القفز على إنجازات الحكومة الليبية، وترتيب رحلة إلى مطار الكفرة من أجل الظهور الإعلامي فقط، بعد تأكدها أن من هم على متن الرحلة المذكورة، طاقم إعلامي تابع للحكومة منتهية الولاية، على الرغم من معاناة منطقة الكفرة ومطارها منذ سنوات من الإهمال.

وأكدت الوزارة أنها ستسهل جميع العراقيل أمام استئناف عودة الرحلات الداخلية إلى المطار بعد إتمام عملية صيانته لاستقبال الشركات الراغبة في خدمة أهالي الجنوب الشرقي والجنوب فقط، لا للاستثمار السياسي فيهم واستغلال معاناتهم.