الصلح: توحيد المصرف المركزي مشروع وطني شامل

رأى الخبير الاقتصادي، علي الصلح، أن توحيد المصرف المركزي، مشروع وطني شامل، يأمل خلاله توحيد السلطة النقدية وتفعيل دورها.

وقال الصلح، في تصريحات صحفية: “إجراءات توحيد المصرف المركزي، سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، فالخسائر الناجمة عن الأزمة السابقة سيتم تسويتها بشرط إتمام عملية التوحيد المعلن عنها دون تسويف”.

وأضاف “في السابق تم تشكيل العديد من اللجان لتوحيد المصرف وأخفقت في مسألة التوحيد، إذا ما تم استكمال إجراءات توحيد المصرف المركزي، بما في ذلك المصارف التجارية العاملة بالاقتصاد الوطني، سيفيد اقتصاد البلاد”.