القيب يطالب شكشك بضرورة محاسبة كل معرقل لتنفيذ كافة الحقوق المالية للعاملين بقطاع التعليم

ليبيا – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أمس الثلاثاء مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال عمران القيب.

وحضر الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة رئيس الاقسام الجراحية بكلية طب جامعة طرابلس وعدد من مدراء الادارات المختصة بديوان المحاسبة.

حيث تم خلال الاجتماع تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة وسبل حلحلة المشاكل التي تواجه سير عملها منها معالجة مشكلة الأوضاع المالية لاعضاء هيئة التدريس السريريين بالكليات الطبية في الجامعات الليبية.

وطالب القيب، رئيس الديوان بضرورة محاسبة كل معرقل لتنفيذ كافة الحقوق المالية للعاملين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي .