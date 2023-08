الأزمة الليبية على طاولة تونس وأمريكا

بحث وزير الخارجية التونسي “نبيل عمار” مع سفيري الولايات المتحدة الأمريكية في تونس وليبيا، “جوي هود” و”ريتشارد نورلاند” المسار السياسي في ليبيا، خلال لقاء جمعهم أمس الثلاثاء.

وأكد “عمار” موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة أن يكون الحل للأزمة السياسية توافقيًا و”ليبيًّا -ليبيًّا” وبملكية وقيادة ليبية برعاية أممية، حسب وصفه.

وأشاد الدبلوماسيان الأمريكيان، بموقف تونس نحو الدفع بالمسار السياسي في ليبيا، عبر احتضانها عددًا من اللقاءات بين الليبيين، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف ودعمها.

وشدد الجانبان التونسي والأمريكي على ضرورة تنسيق مواقف البلدين فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بينهما.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” بحث مع نظيره المصري “سامح شكري” الاثنين الماضي مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

المصدر: وزارة الخارجية التونسية

