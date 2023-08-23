دومة: ملاحظات رئيس مجلس النواب على القوانين الانتخابية تمثل رأيه الشخصي

أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة، أن “ملاحظات رئيس مجلس النواب حول بعض القوانين الانتخابية، تُمثل رأيه الشخصي، وكان من باب أولى أن يبدي ملاحظاته أثناء إعداد القوانين وليس بعد إقرارها”.

وقال في تصريح صحفي، إن “ملاحظات أعضاء مجلس النواب على قوانين الانتخابات، يُمكن الأخذ بها أو تجاهلها، وهي فقط تعبر عن آراء بعض القوى السياسية”.

وأضاف، أنه “لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين وانقسام السلطة التنفيذية في البلاد”.

وأشار إلى أن “تشكيل الحكومة الموحدة يجب أن يجري من خلال الرجوع للاتفاق السياسي، الموقع في الصخيرات، والذي ينص على توافق مجلسي النواب والدولة على تشكيلها”.

وأوضح أن “وظيفة ومهمة الحكومة الموحدة هي التجهيز والإشراف على إجراء الانتخابات”.