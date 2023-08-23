افتتاح مفوضية الخمس للكشافة والمرشدات

أشرف وزير الشباب بحكومة الوحدة،فتح الله الزني ،بحضوركل من عميد بلدية الخمس والمفوض العام للمفوضية ومدير إدارة المؤسسات الشبابية بالوزارة وقادة المفوضية ومنتسبي فوج الخمس للكشافة والمرشدات،على إفتتاح مفوضية الخمس للكشافة والمرشدات بعد صيانتها وإعادة تطويرها.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع “فيسبوك”،أن الزني اطلع على مرافق المفوضية وتجهيزات المكاتب الإدارية والقاعات التدريبية والمرافق الخدمية، معربًا عن سعادته بعودة نمو الحركة المنشطية بشكل ملحوظ لهذه المفوضية بعدما شهدت عزوفًا لعدد من منتسبيها بسبب إهمال هذا المرفق الشبابي لسنوات.

وأعطى الوزير، تعليماته بتجهيز إجراءات تسييل الدعم المنشطي فور إقفال المفوضية لإجراءاتها المالية للدعم السابق.