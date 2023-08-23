البرغثي: ليبيا تدعم أي تحركات تساعد في طرد قوات المعارضة التشادية من المناطق الحدودية

ليبيا – أكد وزير الدفاع السابق محمد البرغثي أن ليبيا لا تمانع من دخول أي قوة للقضاء على المرتزقة أو قوات المعارضة التشادية داخل أراضيها، بل تدعم أي تحركات تساعد في إخراج المرتزقة التشادية وقوات المعارضة من الجنوب الليبي أو القضاء عليها.

البرغثي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أن قوات الجيش مستعدة للقيام بتقديم المساندة وقد سبق لفرقة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة من الاشتباك مع المتمردين التشاديين داخل الحدود الليبية منذ مقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبى”، بحسب معلوماته العسكرية.

وأشار إلى أن هذه التحركات فرصة للتخلص من المرتزقة الأفارقة وقد تتخذ القوات المسلحة الموقف نفسه من مرتزقة “الفاغنر” خاصة بعدما تخلت عنهم روسيا، بل هي فرصة لإخراج كافة القوات الأجنبية المتواجدة داخل الحدود الليبية.

وأضاف: “الوضع في الجنوب الليبي شائك جدا لعدم الاستقرار في دول الجوار مثل النيجر وتشاد والسودان، ومعظم الهجرات تأتي إلى ليبيا من هذه الدول بهدف الوصول للجنوب الأوروبي مثل إيطاليا وفرنسا، وفي السنوات الأخيرة أصبحت السيطرة على منافذ هذه الدول صعبة للغاية لطول الحدود مما يتطلب زيادة في عدد القوات التي تقوم بحراسة الحدود والقبض على المتسللين”.