شد وجذب بين حكومتي الدبيبة وحماد حول مطار الكفرة

نفت وزارة الطيران المدني بالحكومة التابعة للبرلمان أخبار منع طائرة تحمل تجهيزات ومعدات لصالح مطار الكفرة من الهبوط بالمطار.

واتهمت الوزارة في بيان لها حكومة الوحدة الوطنية بأنها تحاول القفز على إنجازاتها مع قرب انتهاء صيانة المطار، وأن من كان على متن الرحلة هم عبارة عن طاقم إعلامي تابع للحكومة، من أجل الظهور الإعلامي فقط.

وأوضحت الوزارة، أن حكومة الوحدة الوطنية تنشر مثل هذه المعلومات “المضللة”، مشيرة إلى أنها تعمل على تخفيف العبء على سكان المنطقة، عبر مخاطبة شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الداخلية.

وكانت مصلحة المطارات أعلنت عن فشل زيارة رئيس المصلحة ومدير عام شركة الخطوط الجوية الإفريقية، وعدد من الإداريين زيارة مطار الكفرة، بعد رفض حكومة النواب هبوط الطائرة.

وذكرت المصلحة في بيان لها، أن الهدف من الرحلة هو إعلان افتتاح خط جوي بين مطار الكفرة ومطار معيتيقة من قبل شركة الخطوط الجوية الإفريقية، والتعرف على احتياجات المطار.

وأضافت المصلحة، أن الرحلة كان على متنها قطع غيار مهمة لتشغيل المطار، وأنها كانت بصدد تسليمه لإدارة مطار الكفرة، بحسب البيان.

وفي السياق نفسه، كشفت إدارة مطار الكفرة الدولي، عن تفاجئهم من رفض قدوم رحلة الخطوط الإفريقية التي كان على متنها وفد رفيع ليس له علاقة بالسياسة.

وأكدت الإدارة أن الوفد كان يضم شخصيات إدارية وخدمية، وأن قرار منع نزولهم يدل على رغبة الجهة المانعة من تصفية حساباتها السياسية على حساب مدينة الكفرة ومواطينها.

وشددت الإدارة أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المشكلات التي يعاني منها المطار، وتلبية الاحتياجات الهامة للمطار وتخفيف الأعباء على المسافرين، مستنكرة ما حدث.

المصدر: الحكومة التابعة للبرلمان + مصلحة المطارات + مطار الكفرة الدولي

