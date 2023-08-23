مركز مصراتة الطبي يعلن عن إجراء 16 عملية زراعة قرنية

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أعلن مركز مصراتة الطبي، عن إجراء عمليات زراعة القرنية، تنفيذًا للبرنامج الوطني لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، الذي أطلقته وزارةالصحة في الحكومة المنتهية قبل عامين.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك، إن المركز سجل إجراء ستة عشر عملية زراعة قرنية خلال يومي الأحد، والثلاثاء منالأسبوع الجاري، لحالات مرضية من مختلف المدن والمناطق الليبية.

وأوضح البيان أن البرنامج الوطني لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، يختص بإعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل، والرفع من كفاءة العناصر الوطنية من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والعناصر الطبية.