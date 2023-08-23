بوجناح: مشكلة الإمدادات الطبية ستحل خلال أشهر

أعلن وزير الصحة المكلف بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، أن مشكلة الإمدادات الطبية ستحل خلال أشهر.

وقال بوجناح، في بيان نقلته منصة «حكومتنا»، التي يديرها وليد اللافي: “مشروع العطاء العام دخل حيّز التنفيذ، والمشروع متوقف منذ عام 2009، وأن تنفيذه تحقيق للأمن الدوائي، واستئنافه الآن هو نتاج عمل مجموعة من الوطنيين”.

وأضاف “أحلت منذ أسبوع 16 معاملة تخص العطاء العام لمصرف ليبيا المركزي، والأدوية التخصصية ستصل إلى ليبيا خلال شهرين، وقد باشرت الشركات المصنعة المتعاقد معها تصنيع الدواء لصالح الدولة الليبية”.

وتابع “90 حاوية من الأدوية العامة والمشغلات والمستلزمات ستصل تباعًا لجهاز الإمداد الطبي، واعدا بأن مشكلة الإمدادات الطبية ستُحل خلال أشهر”.