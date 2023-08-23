حماد: الحكومة منتهية الولاية تواطئت مع الإدارة الأميركية بشكل مخزٍ لتسليم المريمي

ليبيا- غرد رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد في موقع “تويتر” سابقا “أكس” حاليًا بشأن لقاء جمعه بأسرة المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي.

ووفقًا للتغريدة المنشورة من قبل حكومة الاستقرار المطلعة عليها صحيفة المرصد أشار حماد إلى اطلاعه برفقة جانب من أعضاء مجلس النواب على مستجدات قضية المريمي وحيثياتها والتأكيد على موقفه الراسخ بشأن استنكار عملية تسليمه “الجبانة”.

وبحسب التغريدة وصف حماد عملية تسليم مواطن ليبي بهذه الطريقة بانتهاك واضح للسيادة الليبية من قبل الإدارة الأميركية بتواطؤ واضح من الحكومة منتهية الولاية عبر التفريط في حقوق المواطنين بهذا الشكل “المخزي”.

ووفقا للتغريدة شدد حماد خلال اللقاء على ضرورة احترام القانون الليبي من كافة الدول وضرورة تطبيق العدالة ففي حال وجود أي اتهامات للمواطن يكون قضاء بلاده هو المختص بالنظر في الاتهامات الموجهة له داخل الأراضي الليبية.

وتعهد حماد بتكفل حكومة الاستقرار بالتكاليف الكاملة لمكتب المحاماة المختص في النظر في القضية حتى عودة المريمي سالما إلى أهله ووطنه.