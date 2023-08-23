“الحويج” يبحث آلية إدراج وثيقة تأمين صحي لمحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة المنتهية محمد الحويج مع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي آلية تنفيذ مبادرة ” وثيقة التأمين الصحي “، والتي تستهدف توفير خدمات العلاج الطبي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

واتفق الحويج، مع الفطيسي، على تشكيل فريق عمل مشترك يضّم وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وهيئة الإشراف على التأمين، والجهات ذات العلاقة يتولى إعداد مقترح للتأمين الصحي لكل الليبيين.

واستعرض الاجتماع، قرار الحويج بشأن مبادرة وثيقة التأمين الصحي والمستهدفين منها في إطار مدونة السلوك للشركات وتنفيذها ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في قطاع التأمين كخطوة أولى، بالإضافة للمعوقات المالية والقانونية في تنفيذ قانون التأمين الصحي لليبيين كافة دون استثناء.