أمريكا تدعو لتشكيل حكومة تصريف أعمال في ليبيا

أكدت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة مشاورات عقدها المجلس الثلاثاء لبحث تطورات الأزمة السياسية الليبية « أن الولايات المتحدة منفتحة على تشكيل حكومة تصريف أعمال مصغرة لقيادة البلاد حتى إجراء الاستحقاقات الانتخابية، داعية الأطراف الخارجية لاحترام رغبة الشعب الليبي لرسم مساره المستقبلي».

وذكرت مندوبة الولايات المتحدة أن واشنطن ستواصل إلقاء الضوء على انتشار مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا، محذرة من طموحات «فاغنر» في الحصول على موطئ قدم في ليبيا، وتداعيات ذلك الأمنية على أمن البلاد.