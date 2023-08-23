سبها: طبيب أردني يجري 50 عملية تنظير رحم ناجحة

شهد مركز سبها التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب،إجراء 50عملية تنظير رحم كُللت جميعها بالنجاح،على يد الطبيب الأردني الزائر أخصائي جراحة مناظير رحم وأطفال الأنابيب، الدكتور حسين رجا الطراونة.

وقال بيان لوزارة الصحة في حكومة الوحدة على “فيسبوك”،أن العمليات الجراحية أجريت بالتعاون مع أخصائية أمراض العقم د. حواء عادل، وفريق طبي متخصص بالمركز، لعلاج الحالات التي تعاني من العقم وتأخر الإنجاب.

وقالت مديرة مركز سبها للخصوبة حواء عادل، إن إجراء العمليات يأتي ضمن حملة “أمل 2” التي تهدف إلى إجراء التدخلات الجراحية اللازمة لعلاج الحالات التي تعاني من العقم وتأخر الإنجاب بالمنطقة الجنوبية، من خلال استضافة أطباء زوار اختصاصيين.