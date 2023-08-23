وزير الخارجية الإيطالي: قلق من التشرذم في ليبيا

(آكي) ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الشعور بالقلق من ناحية “التشرذم” الراهن في الأوساط الليبية.

وفي مقابلة مع موقع (Sussidiario.net) الإعلامي، استبق فيها بضع فقرات من خطابه باجتماع ريميني، المقرر اليوم الأربعاء، أكد الوزير تاياني، أن “استقرار ليبيا يمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيطالية”.

وأشار الوزير إلى أن إيطاليا “تعتزم إبقاء الاهتمام الدولي عاليا من ناحية منطقة المتوسط ​​الموسعة وأفريقيا”، مبيناً أن هذه الأخيرة “ستكون إحدى القضايا التي سنضعها في قلب الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع خلال عام 2024”.

أما بالنسبة لليبيا على وجه الخصوص، فوفقا لوزير الخارجية: “تشرذم البلاد يقلقنا لأنه يعرض أمن حدودنا الجنوبية للخطر”، لذا “لا بد من التوصل إلى اتفاق سياسي لسلك الطريق نحو الانتخابات في ليبيا من خلال حوار شامل، “انطلاقا من أنه بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن وضع الانتخابات موضع التنفيذ والتأكد من تمتع المؤسسات الليبية بالقوة والشرعية اللازمتين لضمان استقرار مستدام في البلاد”.