لنقي: مسألة توحيد الحكومة أمر لا يختلف عليه إثنان

دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إلى دمج حكومة الوحدة المؤقتة مع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

ورأى لنقي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن الدمج سيوفر الجهد والوقت، وأن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق وقتا أطول.

وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري إن “مسألة توحيد الحكومة أمر لا يختلف عليه اثنان، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يحدد في إحاطته أمام مجلس الأمن كيفية تشكيل الحكومة الواحدة، فهل ستكون حكومة جديدة أم ستدمج الحكومتان الحالتان في حكومة واحدة”.

وأضاف: “باتيلي لا يستطيع فعل أي شيء دون التنسيق مع الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض شرقاً وغربا”، لافتا إلى أن مسودة القوانين الانتخابية ما زالت تحتاج إلى بعض التعديلات وفق رأي بعض الأطراف السياسية، خاصة فيما يتعلق بحاملي أكثر من جنسية وكذلك ترشح العسكريين.