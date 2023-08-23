السني: حرق نسخ من القرآن في الدنمارك والسويد محاولة يائسة لاستفزاز المسلمين

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اعتبر مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني حرق نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك والسويد بأنه محاولة يائسة لاستفزاز المسلمين بحجة حرية التعبير.

وجدد السني خلال كلمة أمام مجلس الأمن استنكار لـيبيا الشديد واستياء الشعب الليبي مايـقوم بـه بـعض المتشددين اليمينيين فـي أوروبا بحرقهم لنسخ من القرآن الكريم.

وقال مندوب ليبيا :”إن هذه الأعمال تأتي في الوقت الـذي نعمل فيه جميعاً وبقرارات دولــية على مكافحة ظاهرة كراهية الإسلام أو “الإسلامـوفوبـيا”.

وطالب السني :”جميع الدول المـعنية العمل عـلى إيقاف هـذه الأفعال وتـوعية مـواطنيها، وعدم الكيل بمكيالين في مفهوم حرية التعبير”.

وأوضح مندوب ليبيا أن الدين الإسلامي لم ولن يتأثر بهذه الأفعال، ولكن هذه الأعمال ستغذي العنف وتهدد السلم الاجتماعي، بل وتهدد السلم والأمن الدوليين.

وأفاد مندوب ليبيا أن المستفيد من هذه الأعمال هـم أصحاب الفكر المتطرف والإرهابي ومن يـدعمهم، والذين يستخدمـون هـذه الأفعال لتبرير جرائمهم باسم الإسلام، والإسلام منهم براء.