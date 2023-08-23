بن شرادة: الطريق الوحيد الذي يحقق الانتخابات هو ذهاب المواطن إلى الميادين والساحات

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة، أن الطريق الوحيد الذي يحقق الانتخابات في أسرع وقت هو ذهاب المواطن إلى الميادين والساحات باعتصامات مفتوحة وعصيان مدني.

بن شرادة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال ضاربا مثال حول الاجتماعات العديدة التي تعقد لمناقشة إجراء الانتخابات:” اجتمع فلان مع فلان وناقشوا استعداد للانتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت،واجتمع وزير خارجية دولة س مع وزير خارجية دولة ص واتفق على الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت،كما خرجت توصيات ملتقى الأعيان على ضرورة الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت، وفي اتصال بين الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي أكدوا على ضرورة الذهاب إلى انتخابات في أسرع وقت،واتفق مجلس الأمن بعد إحاطة المبعوث الخاص لليبيا على الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت”.

بن شرادة ختم:” هل تعلم أيها المواطن الليبي أن الطريق الوحيد الذي يحقق الانتخابات في أسرع وقت هو ذهابك في أسرع وقت إلى الميادين والساحات باعتصامات مفتوحة وعصيان مدني حتى تكون الانتخابات في أسرع وقت”.