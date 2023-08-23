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وزارة التعليم الليبية تبحث استخدام الذكاء الصناعي لتطوير المناهج الدراسية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




وزير التعليم الليبي موسى المقريف

بحث وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، جهود تطوير المناهج الدراسية لتشمل الذكاء الصناعي، والتنمية البشرية والتحول الرقمي، والخطة التدريبية للمركز العام للتدريب وتطوير التعليم للعام 2023 – 2024.

وحسب بيان وزارة التعليم في حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري المصالح والمراكز التابعة للوزارة استعدادا للعام الدراسي 2023 – 2024 الذي سينطلق في الثالث من الشهر المقبل.

وناقش الاجتماع جهود الوزارة وخطتها في صيانة المؤسسات التعليمية في مختلف ربوع الوطن بما توفر من مخصصات مالية، فضلا عن مناقشة التعاون مع معهد اليونيسكو للإحصاء وتزويده بالمؤشرات والبيانات أولا بأول، وتفعيل القناة التعليمية التابعة للوزارة في التعليم عن بُعد.

ووجه المقريف بتضافر الجهود باتجاه الإصلاح لضمان أن يكون عاماً مثالياً أسوة بسابقه، مطالباً بتوجه كل إدارات الوزارة، ومراكزها ومصالحها نحو التحول الرقمي.

وحضر الاجتماع مستشار الوزير ورئيس مصلحة المرافق التعليمية، ومديرو مراكز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومدير المركز الوطني للامتحانات، والتدريب وتطوير التعليم، والمعلومات والتوثيق، وإدارة التخطيط والاستراتيجيات، ومكتبا المتابعة وتقييم الأداء والإعلام والاتصال.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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