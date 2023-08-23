وزارة الإسكان الليبية تبحث معالجة أوضاع المتضررين في خليج السدرة وجنزور

ناقش وكيل وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون المناطق المتضررة، عبدالمولى المهدي مع عميد المجلس البلدي خليج السدرة أحمد غيث الوافي ملف التعويضات بالبلدية، وحصر عدد المتضررين من الحروب ودفع مستحقاتهم.

وبحث الاجتماع، أمس الثلاثاء، أوضاع مجموعة لا تزال في انتظار المخصصات المالية، وأخرى تحت المراجعة بمكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سرت، لمراجعتها وتضمينها ضمن الكشوفات والقوائم بمنظومة اللجنة المركزية وفق القرار 271 لسنة 2012.

وحسب بيان للوزارة على فيسبوك، أمس الثلاثاء، حضر اللقاء أيضا رئيس اللجنة المركزية للتعويضات بوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، ناصر محمد ارفيده.

وفي 13 يوليو الماضي، بحث المهدي مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي الزاوية المركز ملف التعويضات في البلدية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير محمد الشريف أحمد.

واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة الفرعية المعنية بتعويضات المتضررين من الحروب في البلدية، وأوضح المهدي أن عمليات الحصر والتقييم مستمرة، متعهدا بصرف مخصصات الملفات المستوفاة للإجراءات المالية والإدارية.

وأمس ناقش اجتماع ترأسه وكيل وزارة الاسكان والتعمير لشؤون التخطيط والتطوير، محمد الشريف أحمد، اجتماعاً مع عميد بلدية جنزور، فتحي الأمين، ملف المخططات بالبلدية ومعالجة المعوقات التي تعيق فتح المسارات.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة، عبد المولى المهدي، وعضو اللجنة المركزية للتعويضات بالوزارة عبد المجيد الغزوي، ورئيس اللجنة الفرعية لفتح المسارات بالبلدية وعدد من الادارات المختصة بالبلدية.