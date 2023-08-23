اللواء “أبوزريبة” يزور بلدية الشرقيات للوقوف على الوضع الأمني

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زار وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” صباح اليوم الأربعاء، برفقة مُدراء الإدارات العامة بديوان الوزارة وَمدراء مُديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية، بلديّة الشرقيات، بهدف الوقوف على الوضع الأمني وَالتحديات التي تُواجه البـلاد.

واستقبل مدير الأمن وحكماء وأعيان بلدية الشرقيات ابوزريبة ومن برفقته علماً أنّ بلديّة الشرقيات تشمل محلات كلاً من تربو، وتويوى،وَزويلة، وواو، وَتمسة، وَمسقوين، وَمجدول، وَالبدير، وَاُم الأرانب، وَحميرة القديمة، وَحميرة القرية.