روبياليس وهيرموسو.. "القُبلة الأزمة" على مكتب المدعي العام

اتخذت أزمة القبلة التي طبعها رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، على شفتي نجمة المنتخب الوطني جينيفر هيرموسو، بعد التتويج بلقب كأس العالم، منحى جديدا على ما يبدو.

فقد قالت صحيفة “أس” الرياضية الإسبانية إن ميغيل أنخيل غالان رئيس “سينافي”، المدرسة الوطنية الإسبانية لمدربي كرة القدم، قدم دعوى إلى مكتب المدعي العام في مدريد ومكتب المدعي العام للدولة، يتهم فيها روبياليس بالاعتداء الجنسي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم غالان بالفعل شكاوى مكتوبة إلى لجنة التنمية المستدامة، والمجلس الوطني للرياضة في إسبانيا، والاتحاد الإسباني لكرة القدم نفسه، لكنه اختار الآن السير على الطريق القانوني.

وجاء نص دعوى غالان على النحو التالي:

ورغم اعتذاره، تصاعدت حملة الضغوط على رئيس الاتحاد الإسباني صاحب الـ45 عاما على خلفية الواقعة، حيث ذهب البعض للمطالبة باستقالته.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد المحلي للعبة أنه سيدعو لجمعية عمومية غير عادية الجمعة “كمسألة عاجلة” لمناقشة ما حدث.

استياء من جانب الحكومة

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أكد أن اعتذار روبياليس “غير كاف”، وأن “ما رأيناه كان تصرفا غير مقبول”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع الملك فيليبي السادس: “أعتقد أيضا أن الاعتذار الذي قدمه روبياليس غير كاف. بل وأعتقد أنه غير مناسب، وأنه يجب عليه الذهاب إلى أبعد من ذلك”.

وعندما سئل عما إذا كان يريد استقالة روبياليس، اكتفى سانشيز بالتذكير بأن الاتحاد ليس منظمة تابعة للحكومة الإسبانية، وبعبارة أخرى لا يمكنه التدخل في شؤونه.

وتواجد روبياليس في حفل استقبال المنتخب الرسمي، وتلقى تحية فاترة من سانشيز عند وصوله.

وفي السياق، دعت نائبة رئيس الوزراء يولاندا دياس روبياليس إلى الاستقالة، قائلة إن “أعذاره غير مجدية على الإطلاق”، بينما قالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو إن القبلة غير الرضائية هي “نوع من العنف الجنسي الذي تعانيه النساء يوميا”.

وكانت اللاعبة قد تحدثت عن القبلة قائلة: “لم يعجبني ذلك”، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث.

وقالت إن هذه اللحظة نابعة من “تصرف عاطفي طبيعي”.

وتابعت هيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الإسباني: “كان تصرفا عفويا ومتبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم”.

وأضافت: “الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعا كان رائعا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان. لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم”.