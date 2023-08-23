البيوضي: حكومة الدبيبة سقطت محليا وأعلن وفاتها مجلس الأمن

اعتبر سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، أن قرار خروج عبدالحميد الدبيبة دوليا أصبح نهائي لا رجعة فيه، مشيراً إلى أن وتيرة العملية السياسية محليا ستزداد سرعة خلال أيام، ومن يتخلف عن الركب ستطاله العقوبات الدولية بشكل فردي أو جماعي دون تردد .

وقال “البيوضي”، في منشور له بفيسبوك، أن “إنهاء حكومة الدبيبة مر بمراحل معقدة ومتداخلة وبطيئة لكنها واحدة من أهم دروس السياسة المجانية في ليبيا لمن أراد أن يتعلم”.

وأضاف، أن “ما حدث منذ يوليو 2022 كان دربا وعرا مليئا بالعثرات والعقبات، وإن أهم مراحله كان تفكيك الحكومة وتعميق الفجوة بينها وبين حواضنها، ولقد تم الأمر ببراعة وحرفية فسقطت من الوجدان الوطني وانتهت محليا قبل أن يعلن وفاتها من قاعة مجلس الأمن الدولي”.

وأوضح، “أن كل الاستعدادات القائمة حاليا من قبل الدبيبة ومحاولات الإستعراض لن تجدي نفعا، فهذه المرة لن تكون العلاقات الإقليمية مفيدة، ولا الزيارات القبلية أو البيانات الشعبوية ذات جدوى ، لأن الوضع تغير كليا”.