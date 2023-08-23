تكالة يناقش مع وفد أعيان مدينة مصراتة الأوضاع السياسية في البلاد

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ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مع وفد من أعيان مدينة مصراتة الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.

وتطرق تكالة خلال لقائه الوفد أمس الثلاثاء إلى توحيد الجهود لإحداث توافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات التي تلبي تطلعات الشعب وتحقق الاستقرار.

وكان المجلس الأعلى للدولة، انتخب في 06 اغسطس الجاري محمد تكالة رئيسا للمجلس بتأييد 67 صوتا مقابل 62 صوت لخالد المشري.

وعقد جلسة عامّة، للتصويت على انتخاب رئيس جديد من بين 4 مرشحين، حيث ترشح 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم خالد المشري، ونعيمة الحامي، وناجي مختار.

ووفقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة يجري انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثّل الجنوب، ونائب ثان يمثّل الشرق، بينما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب.