وفد من وزارة الدفاع الروسية يزور ليبيا لمناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي

ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفداً من وزارة الدفاع الروسية وصل إلى ليبيا في أول زيارة رسمية له، تلبية لدعوة قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”:”في 22 أغسطس 2023، بدعوة من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وصل وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، إلى ليبيا”.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه من المقرر خلال الزيارة مناقشة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى قضايا أخرى للعمل المشترك.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه الزيارة الرسمية الأولى للوفد العسكري الروسي إلى ليبيا.