“الحويج” يناقش مع مدير المجلس الوطني للتطوير تنفيذ قانون التأمين الصحي لليبيين

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية محمد الحويج، مع المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، لمناقشة آلية تنفيذ مبادرة “وثيقة التأمين الصحي” التي تستهدف توفير خدمات العلاج الطبي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد إنه تم خلال الاجتماع استعراض قرار وزير الاقتصاد بشأن مبادرة وثيقة التأمين الصحي والمستهدفين منها في إطار مدونة السلوك للشركات وتنفيذها ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في قطاع التأمين كخطوة أولى.

كما تطرق الاجتماع للمعوقات المالية والقانونية في تنفيذ قانون التأمين الصحي لليبيين كافة دون استثناء.

وذكر المكتب الإعلامي أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الإشراف على التأمين والجهات ذات العلاقة يتولى إعداد مقترح للتأمين الصحي لكل الليبيين.

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