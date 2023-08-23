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“المصرف المركزي” يطلق أولى التجارب العملية لتسييل مرتبات القطاع العام الكترونيا

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أطلق مصرف ليبيا المركزي أولى التجارب العملية بمشروعأيسرالذي يُعنى بتسريع تسييل مرتبات القطاع العام في حسابات الموظفين،وذلك في إطار استراتيجية المصرف لتحسين قطاع الدفع الإلكتروني.

حيث تم إجراء أول اختبار حقيقي وناجح لعملية تسييل المرتبات عن طريق منظومة الحوالات المباشرة (ACH) بمصرف الجمهورية والهيئةالعامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بإشراف ومتابعة مصرف ليبيا المركزي عبر  منظومة (ACH؛  وهو ما يسهل عملية تسييل المرتبات في يومواحد عوضاً عن الحوافظ اليدوية التي تأخذ عدة أيام وقد تصل إلى عدّة أسابيع.

كما يواصل مصرف ليبيا المركزي عبر فريق عمل مشروعأيسرفي التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى لمتابعة تنفيذالمشروع واستكمال مراحله ليشمل كافة القطاعات والجهات والمؤسسات التابعة لها الممولة من الخزانة العامة.

الوسوم

ليبيا مشروع “أيسر” مصرف ليبيا المركزي

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الوطن الليبية

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