الصغير: لا تنتظروا تغيير حكومة الدبيبة مالم تحدث حرب أو إقفال النفط

استبعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير قبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لمطالبات تغيير الحكومة، دون حرب.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا تغيير دون إقفال نفط أو حرب”، مشيرا إلى أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس لا ترتقي حتى لتغيير مدير مدرسة.

وأضاف: “لذلك لا تنتظروا تغيير الدبيبة ما لم تحدث حرب على نطاق أوسع أو إغلاق صادرات النفط والغاز”.

وتابع: “حوارات الفنادق بالداخل والخارج (الهدارز) لم تنتج حكومة فيما سبق ولن تنتجها لاحقا، لدينا ومنذ انقلاب فجر ليبيا وحده صندوق الذخيرة من يصنع التغيير أو يمهد له”.