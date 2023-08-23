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الصغير: لا تنتظروا تغيير حكومة الدبيبة مالم تحدث حرب أو إقفال النفط

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استبعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير قبول رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لمطالبات تغيير الحكومة، دون حرب.

وقال الصغير في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا تغيير دون إقفال نفط أو حرب”، مشيرا إلى أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس لا ترتقي حتى لتغيير مدير مدرسة.

وأضاف: “لذلك لا تنتظروا تغيير الدبيبة ما لم تحدث حرب على نطاق أوسع أو إغلاق صادرات النفط والغاز”.

وتابع: “حوارات الفنادق بالداخل والخارج (الهدارز) لم تنتج حكومة فيما سبق ولن تنتجها لاحقا، لدينا ومنذ انقلاب فجر ليبيا وحده صندوق الذخيرة من يصنع التغيير أو يمهد له”.

 

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صحيفة الساعة 24

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