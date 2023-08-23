ليبيا الان

من بينها ليبيا..بلينكن يبحث مع شكري عدة ملفات

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء،تطورات الأوضاع في ليبيا والنيجر والسودان.

وناقش الوزيران خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع شكري، التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة،وفق بيان للخارجية الأمريكية.

وشدد المسؤولان على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي في النيجر،كما ناقشا الجهود المبذولة للتعامل مع النزاع في السودان.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد،أعلنت في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، استعداد بلادها لدعم تشكيل حكومة تصريف أعمال مهمتها الوحيدة قيادة ليبيا نحو إجراء انتخابات نزيهة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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